Yaz aylarında Covid-19 riskine karşı bu önlemlere dikkat!
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Yaz aylarında Covid-19 riskine karşı bu önlemlere dikkat!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, yaz mevsimini salgın riskinden uzak şekilde geçirmek için tavsiyelerde bulundu.

Yaz aylarında Covid-19 riskine karşı bu önlemlere dikkat!
02.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:31

Koronavürüsün neden olduğu Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler yavaş yavaş gevşetilerek normale dönüş için adımlar atılıyor. Yaz mevsimi için yeni döneme uygun olan tedbirlerin önemini vurgulayan uzmanlara göre, iş yerlerinde ve evlerde kullanılan klimaların bakımının mutlaka yapılması gerekiyor. Vaka sayılarının azalmasının tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini kaydeden uzmanlar, ofise dönüş yapanlar için de maske, fiziksel mesafe ve temizlik hatırlatmasında bulunuyor.

Klimaların yıllık bakımı yapılmalı

Havalar ısınmasıyla birlikte klima kullanımının gündeme geldiğini hatırlatan Dr. Songül Özer, burada yıllık bakımın önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Yaz aylarında ısının ve nemin yüksek olduğunu dikkate alırsak klima kullanmamız kaçınılmaz. İş yerinde, evde ve arabada klima kullanıyoruz. Ancak klima kullanmanın enfeksiyon açısından bazı kuralları var. Bunlara uymak gerekiyor. Covid-19'un klima ile bulaştığına dair bir sonuç yok. Şimdiye kadar böyle bir vaka bulunmuyor. Ama tabii ki kış aylarından çıkıyoruz. Kışın klima kullanımı yaz ayları kadar yoğun değil. O nedenle bundan sonra olacak vaka olur mu bilemiyoruz. Ancak mantık olarak klima ile bulaşmadığını düşünüyoruz. Ama klima ile bulaşabilen başta Lejyonella olmak üzere birçok başka bakteri var. Özellikle uzun süre kullanılmamış klimaların ilk kullanımlarından önce mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani içerisinde yuvalanmış olan, yuvalanma ihtimali olan bakterilerin uzaklaştırılması gerekiyor. Evimizde veya iş yerimizdeki klimaların yıllık bakımlarını ihmal etmememiz gerekiyor. Burada split klimalardan bahsediyorum. Özellikle iş yerlerinde merkezi klimalarda; mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor."

Uzun süre kullanılmayan klimalara dikkat!

Uzun süre kullanılmamış bir klimanın ilk defa kullanılacaksa açıldıktan sonraki ilk 10- 15 dakikalık zaman diliminde mutlaka camların ve kapıların açılarak havalandırma işleminin yapılması gerektiğini kaydeden Dr. Songül Özer, "Bu işlemden sonra camı ve kapıyı kapatarak klimayı çalıştırabiliriz. Aynı şey arabalarımız için de geçerli. Arabaya bindikten sonra klimayı açtığımızda ilk 10 dakika kadar mutlaka camların açık olması, klimanın ilk havasının dışarı verilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Isı farkı çok olmamalı

Klimanın ısısının önemli olduğunu kaydeden Dr. Songül Özer, "Yaz aylarında bile olsa, klimanın içerisindeki mikro organizmalardan dolayı değil ama klimanın aşırı soğuk hava üflemesi şeklinde kullanılırsa, üşütüp hasta olma ihtimali yükseliyor. Çünkü dış ve iç ısı arasındaki farkın çok fazla olmaması gerekiyor. Dışarıda havanın 38-39 derece olduğu bir dönemde biz klimalı ortamı 18-19 dereceye indirmemeliyiz. Aradaki ısı farkını çok yükseltmemeliyiz. İdeal ortam ısısı yaz aylarında da kış aylarında da 21 ila 23 derece arasıdır. Kişiye göre hissedilen ısı değişebilir ama bizim için ortalama oda ısısının 21 – 22 derece civarında olması gerekir. Nemin de aynı şekilde %40 - %45 civarında sabitlenmesi normal bir insan için ideal nem aralığıdır" dedi.

Normalleşme sürecinde ofise dönüşte nelere yapılmalı?

Dr. Songül Özer normalleşme sürecinde iş yerlerine ve ofise dönecek çalışanlar için de önemli tavsiyelerde bulundu. "Salgın tehlikesinin geçtiğini kimse düşünmemeli" uyarısında bulunan Dr. Songül Özer, "Ölüm ve vaka sayısı azalıyor. Yapılan test sayısı artmış olmasına rağmen vaka sayısının azalmaya başlaması sevindirici bir haber. Ama bu tablo tamamen tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle biz pandeminin başında hangi uyarıları yaptıysak bu uyarılar hala geçerli. Biz bu yaz buna alışmalıyız. Belki sonbaharda da bu devam edebilir. Mutlaka her koşulda elimizi yıkayacağız. 1,5 – 2 metrelik mesafeyi korumaya kesinlikle dikkat edeceğiz ve mutlaka cerrahi maske takacağız" dedi.

Masalar arasında 2 metre mesafe olmalı

İş yerinde açık ofis bir arada oturma yerine her masanın arasında yaklaşık 2 metre mesafeli oturma düzenine geçilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Songül Özer, "Ya da masalara önlü arkalı separatörler konulması ve çalışanın bu alanda çalışması gerekecek" dedi.

Yemekhanede masa sayıları azaltılmalı

Kişilerin yaşam şekilleri değişirken artık iş yerlerinin de fiziksel şekillerinin değişeceğini kaydeden Dr. Songül Özer, "Yeni düzene iş yerlerinin de uyması gerekiyor. Yemekhanelerdeki masa sayıların azalması ve mevcut masaların arasında mesafenin açılması, kafeteryada açık alanda bile olsa sandalye sayısı azaltılmalı masalar arası mesafe açılmalı. Farklı kişilerin aynı masayı kullanmaları gerekecekse aralarda bölmeler ve çapraz şekilde oturma sistemleri gerekecek" diye konuştu.

Maske nemlendikçe değiştirilmeli

Hava ısındıkça maske takmanın daha da zorlaşacağını kaydeden Dr. Songül Özer, "Maskelerin nemlenmesini azaltmak için yapılacak bir uygulama bulunmuyor. Nemlendiğini hissettiğiniz anda maskeyi değiştirmek gerekiyor. Çünkü nemlendiği anda yapısı bozulmuş demektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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