Yaylaya çıkan göçerler üretime başladı
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Yaylaya çıkan göçerler üretime başladı

Yaylaya çıkan göçerler üretime başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, süt ve peynir üretimine başladı.

Kahramanmaraş'ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, süt ve peynir üretimine başladı.

Kent merkezi ve kırsal köylerden yola çıkan göçerlerin sürüleri, göç yollarını kullanarak zorlu yolculuğun ardından Dulkadiroğlu ilçesi Ahir Dağı, Milcan ve Engizek yaylalarına ulaştılar. Yaklaşık 5 ay yaylada üretim yapacak olan göçerler, günlük hayatlarını çadırlarda sürdürecekler.

Kentte 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan yer alıyor. Bunların 400 bine yakını yaylalarda, kalanı ise kışlak ve ovalardaki meralarda otlatılıyor. Küçükbaş hayvanlardan kent ekonomisine 400 bin ton süt üretimi yapılırken, 3 bin 500 kişinin hayvancılık yaptığı bölgede yıllık süt üretiminin yüzde 50'si dondurma, yüzde 50'siyle de peynir üretiliyor.

Sürü sahiplerinin 5 ay kaldığı yaylada üretilen peynirler kent genelinde ve çevre illerde pazarlanıyor. Peynir pazarının kilosunu 45 liradan açan üreticiler, aynı zamanda kurbanlık hayvanları da yetiştirerek pazara çıkmaya hazırlanıyorlar. - KAHRAMANMARAŞ

Yaylaya çıkan göçerler üretime başladı
Yaylaya çıkan göçerler üretime başladı
Yaylaya çıkan göçerler üretime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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