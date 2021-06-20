YAYLADA MAHSUR KALAN KİŞİYİ AFAD KURTARDI
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YAYLADA MAHSUR KALAN KİŞİYİ AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlığı nedeniyle mahsur kalan Mevlüt Akkuş (65), Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlığı nedeniyle mahsur kalan Mevlüt Akkuş (65), Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyü Aliçay Yaylası'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarda, yaylada çobanları ziyarete giden Mevlüt Akkuş'un rahatsızlanarak yaylada mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine jandarma, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Karayolu ambulansının bölgeye ulaşamamasından dolayı AFAD ekipleri arazi şartlarına göre tasarlanan araçla ve yürüyerek Akkuş'a ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra Akkuş'a ulaşan ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Mevlüt Akkuş daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Mevlüt Akkuş sağlık ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

YAYLADA MAHSUR KALAN KİŞİYİ AFAD KURTARDI
YAYLADA MAHSUR KALAN KİŞİYİ AFAD KURTARDI
YAYLADA MAHSUR KALAN KİŞİYİ AFAD KURTARDI
YAYLADA MAHSUR KALAN KİŞİYİ AFAD KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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