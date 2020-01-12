Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi.

12.01.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:25
Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

'in ilçesinde 20 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi.

2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki 'ın bulunmasına yönelik çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Erdemli İlçe Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan koordinesinde yürütülen arama çalışmasına jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesinden 50 kişilik ekip katıldı.

Ekipler, bölgedeki yörük çadırlarında da arama yaptı.

Üç dedektör ve kokuya duyarlı köpekle inceleme yapan ekipler, sinyal alınan yerlerde detaylı incelemelerde bulundu. Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Arama çalışmalarına hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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