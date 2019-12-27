: Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

27.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:17

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıktıktan sonra bölgede kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekipleri katılıyor.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: AA

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