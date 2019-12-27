Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

27.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:17

'in ilçesinde 4 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıktıktan sonra bölgede kaybolan 63 yaşındaki 'ı arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekipleri katılıyor.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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