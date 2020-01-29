Yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu
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Yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:47
Yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu

'in ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki 'ın cesedi ekiplerince bulundu.

Savcının incelemesinin ardından cenazenin, otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu
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