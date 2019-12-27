Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)
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Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)

KAR ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALIErdemli'de kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

27.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:32
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)

KAR ARACI DEVRİLDİ: 1 YARALI

'de kaybolan  Ali Kaçar'ı arama çalışmaları sırasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için bugün , AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişilik grup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Eksi 10 derecede sürdürülen arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu kimliği açıklanmayan 1 kişi yaralandı. Yaralı, arama bölgesinde hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.


Kaynak: DHA
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