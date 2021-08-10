Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı
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Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı

Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'de, İstavroma Yaylası'ndaki 2 katlı yayla evinde çalıştırılan jeneratörün egzoz gazından etkilenip, hastanelerde tedaviye alınan 11 kişiden Ayşe Keleş (67), Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHANE'de, İstavroma Yaylası'ndaki 2 katlı yayla evinde çalıştırılan jeneratörün egzoz gazından etkilenip, hastanelerde tedaviye alınan 11 kişiden Ayşe Keleş (67), Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye çıktığı olay sonrası tedavi gören 10 kişiden 2'sinin daha sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, dün sabah Dumanlı köyü sınırında yer alan İstavroma Yaylası'nda meydana geldi. Kent dışından yaylaya gelen misafirlerini 2 katlı evlerinde ağırlayan Keleş ailesi, elektrik kesintisi nedeniyle jeneratörü çalıştırdı. Bir süre sonra evde bulunan 4'ü çocuk 12 kişinin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine yaylaya sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan 12 kişi, ambulanslarla Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İdris Keleş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazdan etkilenenlerin, Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, dün Erzurum'a sevk edilen Ayşe Keleş de bugün yaşamını yitirdi. Erzurum'a sevk edilen ve yoğun bakım servisinde tedavilerine devam edilen aile fertlerinden Cemal ve Bilal Keleş'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı
Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın

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