Yaylacılara sürpriz bayram ziyareti
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Yaylacılara sürpriz bayram ziyareti

Yaylacılara sürpriz bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nda kamp kuran dağcılar, buradaki yaylacıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nda kamp kuran dağcılar, buradaki yaylacıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Zirve Dağcılık ve Hakkari Cilo Dağcılık kulüplerinin ortak faaliyetiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, 10 gündür Hakkari'nin değişik bölgelerine tırmanış, kamp ve yürüyüş faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bayramın birinci gününde 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda olan dağcılar, yaylacıları unutmayarak bayramlarını kutladı.

Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan, Hakkari'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kozan, "Zirve Dağcılık Genel Merkezi olarak yılın en büyük faaliyetini Hakkari'ye yaptık. 10 gündür Hakkari'nin değişik bölgelerindeyiz. Bayram tatilini Hakkari dağlarında ve yaylalarında geçirmekten çok mutluyuz. Bütün ekip olarak Hakkari halkının misafirperverliğini yaşıyoruz. Bu faaliyetlerimizi sağlıklı ve güven içerisinde yapmamızı sağlayan Hakkari Valiliğine, jandarma ve emniyet kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. 2011 yılında Hakkari'de başlattığımız dağcılık faaliyetlerinin bu denli büyümesi ülke adına mutluluk vericidir. Bu bağlamda Zirve Dağcılık Hakkari Temsilcisi ve Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu'ya ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Yaylacılara sürpriz bayram ziyareti
Yaylacılara sürpriz bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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