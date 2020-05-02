Yayla yasağı kalkınca göçerler büyükbaş hayvancılığa başladı
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Yayla yasağı kalkınca göçerler büyükbaş hayvancılığa başladı

Yayla yasağı kalkınca göçerler büyükbaş hayvancılığa başladı
02.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:15

Yayla yasağı kalkınca göçerler büyükbaş hayvancılığa başladı Terörün izlerinin silinmesiyle kaldırılan yayla yasağının ardından göçerler hayvancılığa başladı Şırnak'ta terörün izlerinin silinmesinin ardından yayla yasakları kaldırıldı.

Yayla yasağı kalkınca göçerler büyükbaş hayvancılığa başladı

Terörün izlerinin silinmesiyle kaldırılan yayla yasağının ardından göçerler hayvancılığa başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta terörün izlerinin silinmesinin ardından yayla yasakları kaldırıldı. Göçerler, yaylalara girişlerin serbest olmasının ardından büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Yayla kenti olan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar yıllarca terör örgütü PKK nedeni ile hayvancılık yapamadı. Devletin başarılı operasyonları sonucu terörün kökünün kazınması ile birlikte yayla yasakları kaldırıldı. Yaylalara girişlerin serbest olmasının ardından göçerler büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı. Yaylalara girişlerin serbest olmasının ardından şehirden köye göçler hızlandı.

Beytüşşebap Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, ilçenin önümüzdeki yıllarda büyükbaş hayvan satımıyla ön plana çıkacağını söyledi. Aktaş, "Malumunuz ilçemizde yıllarca terör örgütü nedeniyle herkes keçi koyun ve büyükbaş hayvanını satarak şehirlere gitmişti. Son yıllarda çok şükür herkes köyüne gelmeye başladı. İlçemizde birçok yayla var. En büyük yayla Faraşin yaylasıdır. Bu yüzden büyükbaş hayvan için çok elverişli bir yer. Şimdi kayıtlı 200 çiftçimiz büyükbaş hayvan besliyor. 70 bin küçükbaş hayvan sayımız mevcut. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha çok artacak. İlçe Jandarma Komutanlığımızla sürekli koordineli çalışıyoruz. Şimdiden göçerler ilçeye gelmeye başladı. Misafirlerimizi yapılan kontroller ve aşılar sonrasında yaylalara çıkmalarına izin veriyoruz. Şu an hiçbir yaylamızda yasak yok" dedi.

Yayla yasağı kalkınca göçerler büyükbaş hayvancılığa başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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