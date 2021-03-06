'Yayla'mızın ünü dünyaya yayıldı

LEZZETİ DÜNYAYA NAM SALMIŞ

Şef Aydın Demir'den 'yayla' çorbası (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

6 yemek kaşığı Osmancık cinsi pirinç

7 su bardağı içme suyu veya et suyu

1 tatlı kaşığı tuz

3 çorba kaşığı un

1 çay bardağı süt

1.5 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı su, oda sıcaklığında

Üzeri için:

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı kuru nane

NASIL YAPARIM?

Pirinci yıkayın ve süzüp bir tencereye alın, suyu ve tuzu ilave edin, yumuşayıncaya kadar kaynatın.

Ayrı bir kasede, unu ve sütü iyice çırpın. Pirinçler yumuşayınca, hızlıca karıştırarak unlu karışımı çorbaya ekleyin ve 10 dakika daha, un kokusu gidene kadar kaynatın.

Yoğurt, su ve yumurta sarısını bir kasede çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için çorbanın suyundan 1 kepçe alın ve yavaş yavaş karıştırarak ekleyip ılındırın. Daha sonra yavaşça kaynayan çorbaya ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Sos tavasında tereyağını kızdırın, naneyi ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirin, karıştırıp servis edin.

Şefin Notu: Yoğurdu koyduktan sonra çorbayı çok kaynatmamalısınız. Aksi takdirde çorba kesilir. Yoğurdunuz çok tatlıysa 10 gr limon suyu ilave edebilirsiniz. Süzme, köy usulü yoğurt kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. Süzme yoğurt tercih ederseniz yoğurdu yarı ölçüde kullanın.

ANADOLU MUTFAĞININ GÜZELLERİNDEN...

Şef Sinem Özler Kırangeçen'den 'yuvalama' çorbası (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

3 adet soğan

3 adet sarımsak

1 çay bardağı sıvıyağ

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pirinç unu

250 gr minik kuzu kuşbaşı

500 gr yağsız kıyma

2 bardak haşlanmış nohut

1 yumurtanın sarısı

6 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı un

Toz nane

NASIL YAPARIM?

Soğanı ince ince doğrayıp tencereye alın. Sarımsak, sıvıyağ ve tereyağını ekleyin. Ayrı bir yerde sotelediğiniz kuşbaşı eti ilave edin.

Kıymayı pirinç unuyla yoğurup minik köfteler yapın. Köfteleri 3 dakika haşlayın ve diğer malzemeleri kaynayan çorbaya ekleyin. Haşlanmış nohutları da ilave edin.

Ayrı bir yerde yumurta sarısı, yoğurt, su ve unu çırparak yoğurt terbiyesi hazırlayın. Çorba 20 dakika kaynadıktan sonra bu yoğurt terbiyesini ağır ağır ilave edin.

Tavada biraz zeytinyağını kızdırın, içine 2 çay kaşığı nane atıp çorbanıza ekleyin. Son olarak sunumda bir kaşık nane ilave edin.

BOL MALZEMELİ

Şef Deniz Şahin'den 'toyga' çorbası (5-6 kişilik)

NE LAZIM?

1 su bardağı aşurelik buğday

1/2 su bardağı nohut (önceden ıslanmış)

1/2 su bardağı kuru fasulye (önceden ıslanmış)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

1 dolu çorba kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Islatılmış bakliyatı süzün. Hepsini buğday, tuz ve 1 litre suyla tencereye alın ve ocağa koyun. Kaynayınca altını kısın ve bakliyat yumuşayıncaya kadar pişirin. Gerekirse, suyunu çektiğinde kaynar su ilave edin.

Bu arada yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın, hafif akıcı kıvam alacak kadar su ekleyin.

Tereyağı ve doğranmış soğanı bir tavada kavurun. Soğanlar kavrulurken diğer tarafta pişen çorbaya yoğurt karışımını yavaş yavaş ekleyin ve kaynayıncaya kadar karıştırma işlemini sürdürün.

Kavrulan soğanın altını söndürün ve tavaya nane ekleyin. Tavadaki malzemeleri çorbaya ilave edin. 5 dakika sonra çorbayı ocaktan alın ve servis edin.

BİTKİ TEMELLİ BESLENMEYE ÇOK İYİ BİR ÖRNEK

Gastronomi yazarımız Ebru Erke'den 'yayla çorbası' yorumu...

Yemek terbiyesinden farklı meze yapımına yoğurdu bizim kadar çok yönlü kullanan başka bir mutfak yok. Yoğurtla çorba yapımı da Türk mutfağına has bir özellik. Yayla çorbasının, lezzetinin yanında bu yanıyla dikkat çektiğini düşünüyorum. Yapımı kolay ve isteğe bağlı olarak içine eklenen nohutla şu anda dünyada tercih edilen bitki temelli beslenmeye de çok iyi bir örnek.

Kaynak: Hürriyet