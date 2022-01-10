Yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi

Eyüpsultan'da çocuğa çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil devrildi.

Alınan bilgiye göre, 34 TZ 3639 plakalı otomobilin sürücüsü, İslambey Mahallesi Meşatlık Dere Sokağı'ndan yokuş aşağı inerken önüne çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı.

Yan yatıp bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kayganlaşan sokaktan inmeye çalışan motorlu bir kurye de düşerek hafif yaralandı.

Mahalle sakini Ayhan Tanrıtanı, AA muhabirine, kazaya karışan aracın yokuş aşağı kontrolsüz şekilde ilerlediğini anlatarak, "Kemeri takılı olduğundan Allah korudu. Sıkışma olmadı, sadece zedelenmeler var vücudunda, kırığı olmadığı için yerinden çıkardı arkadaşlar. O arada ambulansı, polisi aradık. Her gün bir kurye bu yolda düşüyor. Yola yeni asfalt dökülmeli ya da bir şey yapılmalı." diye konuştu.