Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

01.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:56

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza Düzce'de yaya geçidi uygulaması yapıldı Yaya geçidinden geçmeyen vatandaşlar dikkat çekti Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçidinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Düzce'de yaya geçidi uygulaması yapıldı

Yaya geçidinden geçmeyen vatandaşlar dikkat çekti

Bunlar da ilginizi çekebilir

Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! 'Güvenli bir liman haline geldik'
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! "Güvenli bir liman haline geldik"
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçidinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda, 20 araç sürücüsüne 11 bin 960 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca kent merkezinde bazı yaya geçitlerini kullanmayan vatandaşlar dikkat çekti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım Caddesi ve İstanbul Caddesi'nde araç kullanıcılarına yayalara öncelik tanımasına ve yayaların yaya geçitlerini kullanmasına yönelik kontroller yaptı. Yapılan çalışmalarda araç sürücüleri yaya geçitlerinin olduğu yerde durdurularak yayalara yol vermeleri gerektiği hakkında uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan 20 sürücüye toplamda 11 bin 960 TL para cezası kesildi. Kent merkezinde çeşitli noktalarda yaya geçinde gerçekleştirilen denetimlerde, yayalara ve sürücülere broşür dağıtıldı. Ekipler, vatandaşları yaya geçidi kullanımı konusunda bilgilendirdi. Ayrıca yayalar için sürücülere yapılan denetim esnasında bazı vatandaşların yaya geçidini kullanmaması dikkat çekti.

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

İlgili Haberler

Yayaya yol veren motosikletli kuryeye, arkadan gelen otomobil çarptı
Yayaya yol veren motosikletli kuryeye, arkadan gelen otomobil çarptı
65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Yayanın yaralandığı kazada araç sürücü darp edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ajda Pekkan Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mbaye Diagne Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Aralık Edirne Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 14:59:02. #1.15#
title