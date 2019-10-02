02.10.2019 15:46

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de yaya geçitlerinde etkinlikler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Kayseri'deki etkinliğe, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile polisler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda durdurulan araçlara yaya önceliğini hatırlatan Günaydın ve Büyükkılıç, sürücülere çiçek hediye etti.

Vali Günaydın, kuralların toplumun huzuru ve güvenliği için zorunlu olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı can kaybını ve yaralanmaları azaltmak için birtakım uygulamalar yapıyor. Yaya önceliği uygulamasını da yerinde görmüş olduk." diye konuştu.



Kayseri'de sürücülerin çoğunluğunun trafik kurallarına uyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise, "Önce kendimiz uygulayacağız, başkalarına örnek olacağız. Sonra başkalarından beklenti içine gireceğiz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak bunları yapmak zorundayız." dedi.

Konuşmaların ardından Kocasinan Belediyesi tarafından programa katılanlara kask dağıtıldı.

Sivas

Sivas'ta İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve diğer il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olduğunu anımsatarak, bir yıl boyuncu bu temayı ve anlayışı sahaya yansıtmak istediklerini vurguladı.

Başkan Bilgin ise projenin amacının trafik güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Polis yeleği ve şapkası giyen il protokolü ve öğrenciler, sürücüler ile yayalara bilgilendirici broşür dağıttı.

Kırıkkale

Kırıkkale'deki etkinlikte, Vali Yunus Sezer, Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve öğrenciler, Hürriyet Caddesi'nde bulunan yaya geçidinde sürücülere broşür dağıtarak, onları bilgilendirdi.



Sezer, burada yaptığı açıklamada, uygulamanın trafik bilincinin artırılması, trafikte yayalara daha saygılı davranılması ve öncelik verilmesi sebebiyle düzenlendiğini dile getirerek, "Yapılan uygulamalarla trafik kazalarının minimuma indiğini görüyoruz. Geçen yıla göre, ölümlü trafik kazalarında Kırıkkale'de yüzde 15'e varan bir gerileme var." dedi.

Sezer, Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışından bu yana yaklaşık 3 bin çocuğa eğitim verildiğini de aktardı.

Kırşehir

Kırşehir'de, Terme, Ankara ve Lise caddelerinde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce ortaokul öğrencisi sürücüleri yanlarındaki dövizler ve sloganlarla uyardı.

Etkinliklerde öğrenciler, jandarma ve polis yelekleri giyerek, sürücüleri durdurdu, yayaların geçmesini sağladı.

Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve ilgili kurum amirleri sürücülere, trafik ve yaya konusunda uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Vali Akın, ışığı olmayan kavşaklar, okul geçitleri ve yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara öncelik tanıyarak, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiğinin zorunlu olduğunu anımsattı.

Yozgat

Yozgat'ta Lise Caddesi Fatma Temel Turhan Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Vali Kadir Çakır, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, emniyet ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.



Programda Çakır, öğrencilere trafik güvenliği broşürü dağıttı.



Çakır'a yoğun ilgi gösteren öğrenciler, aldıkları broşürleri imzalatmak isteyince, ortaya ilginç görüntüler çıktı.



Öğrencilerle yoldan karşıya geçen Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yayalara öncelik vermesini istedi.

Niğde

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, görme engelli vatandaşlar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Şimşek ve Özdemir, öğrencilerle yaya yolunda sürücülere döviz göstererek yaya önceliğine dikkati çekti.

Etkinliğin başka okullar, kamu kurumları olmak üzere birçok noktada düzenlendiğini belirten Şimşek, yaya geçitlerinde yaya önceliğine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da öğrencilerle Ayhan Şahenk Bulvarı'nda sürücülere broşür dağıttı.

Kaynak: AA