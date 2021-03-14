Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı

14.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:58
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı

ÇORUM'da bir maketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine gitmek için yaya geçidinden geçmeye çalışan Ayşe Tütüncü (43) ile oğlu Engin Tütüncü (7) ve akrabası Mustafa Aksu'ya (41) otomobil çarptı.

ÇORUM'da bir maketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine gitmek için yaya geçidinden geçmeye çalışan Ayşe Tütüncü (43) ile oğlu Engin Tütüncü (7) ve akrabası Mustafa Aksu'ya (41) otomobil çarptı. Kazada anne öldü, oğlu ve yakını ağır yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi 6'ıncı Cadde üzerinde meydana geldi. Ayşe Tütüncü oğlu Engin Tütüncü ve akrabası Mustafa Aksu ile alışveriş yaptıkları market çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen bir otomobil ana-oğul ile akrabalarına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savruldu.

Kazada Ayşe Tütüncü olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Tütüncü ile akrabaları Aksu ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Tütüncü'nün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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