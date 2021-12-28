Yaya geçidinde otomobil çarptı; bacağı kırıldı

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, yaya geçinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Osman Akça'nın bacağı kırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.K. yönetimindeki 78 AAR 007 plakalı otomobil, yaya geçidinde Osman Akça'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman Akça'nın bacağının kırıldığı tespit edildi.Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akça'ya otomobilin çarpması ve kazayı görenlerin sürücüye tepkisi yer aldı.