Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya öldü
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Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya öldü

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya öldü
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. S.A. (21) yönetimindeki 33 CIV 56 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadına çarptı. Yaya çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulurken, motosiklet sürücüsü de düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan S.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadının cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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