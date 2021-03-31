Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada

ÇORUM'da milli veteran atlet Abdullah Yılmaz (53) yaya geçidinden yolun karşına geçmek isterken, otomobil ayağının üzerinden geçti.

48 yaşındaki belediye başkanı 'Sıram geldi' diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı

ÇORUM'da milli veteran atlet Abdullah Yılmaz (53) yaya geçidinden yolun karşına geçmek isterken, otomobil ayağının üzerinden geçti. Ayağı ezilen Yılmaz hastanede tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi Hürriyet Parkı karşısında meydana geldi. Çorum İl Özel İdare Gençlikspor forması giyen milli veteran atlet Abdullah Yılmaz, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Ancak bu sırada sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobilin tekeri Yılmaz'ın sol ayağının üzerinden geçti. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şikayet üzerine incele başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüsü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı da çevrede bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.'CANIM ÇOK YANDI'Tedavisi süren ve durumu iyi olan Abdullah Yılmaz, şikayetçi olduğunu söyledi. Kaza anını anlatan Yılmaz, "Faturamı yatırdım ve karşı büfeden ekmek almak için yolun karşısına geçiyordum. Yanımdan geçen otomobilin tekeri sol ayağımın üstünden geçti. Canım çok yandı. Bağırmama rağmen otomobil sürücüsü durmadı" dedi.

Milli veteran atlet Abdullah Yılmaz, en son İstanbul'da düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonası'nda yarışmış ve Türkiye üçüncüsü olmuştu.


Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada
Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada
Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada
Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mustafa Şentop Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaya geçidinde milli atletin ayağı üzerinden otomobil geçti; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:33:09. #1.16#
title