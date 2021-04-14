Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı
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Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 8 yaşındaki çocuğun okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü, olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ailenin avukatı, bu kadar kısa sürede şahsın tahliye edilmesinin aileyi üzdüğünü söyledi.

Davanın ilk duruşması kazadan 15 gün sonra yapıldı. Mersin Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zühal G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM, PİŞMANIM"

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan Zühal G., 30 yıldır araba kullandığını belirterek, "İlk defa kaza yapıyorum. Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu. Olaydan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Ben normalde çok dikkatli bir sürücüyüm. Olay günü oğlumu kurstan almıştım ve eve gidiyordum. O yolu ilk kez kullanıyorum. Olay anında karşıdan gelen güneş gözümü alınca yaya geçidini ve trafik levhalarını görmedim. Olay anında hızımı hatırlamıyorum. Frene bastım ama duramadım, bir anda oldu. 10 ve 13 yaşında oğullarıma bakıyorum. Mersin'de kimsem yok. Ben ölen çocuğun ailesi ile empati kurdum, çok acı çekiyorum, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

"TUTUKLU YARGILANMASI AİLENİN ACISINI HAFİFLETECEKTİR"

Müşteki avukatı Ömer Utku Yeşilkaya ise kazanın yaya geçidinde meydana geldiğinin altını çizerek, "Kazanın meydana geldiği tarihten duruşma gününe kadar henüz 2 hafta geçti. Müvekkillerimizin acısı hala taze. Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir. Olayın 'bilinçli taksir' olduğuna yönelik dilekçemizde bahsettiğimiz gibi Trafik Kanunu'nda bahsedilen sürücülerin okul çevresinde dikkat hükümlülüğü de gözetilmelidir. Ayrıca sanığın sağ şeritte duran aracın yayalara yol verdiğini görmesine rağmen geçişine devam etmesi, kazanın sonuçlarını öngörülebilecek olduğu anlamındadır" şeklinde konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Mahkeme savcısı da mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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