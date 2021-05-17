Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı
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Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı Denizli'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç kıza otomobil çarptı.

Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı

DENİZLİ - Denizli'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 2 genç kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri yaklaşık 40 metre öteye fırlayıp ağır yaralanırken, arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ağır yaralanan kızın etrafa saçılan eşyalarını polis ekipleri topladı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Ulus kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Selahattin Duman'ın idaresindeki 20 SD 345 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen F.E. ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.E. yaklaşık 40 metre fırlayarak yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çok fazla kan kaybeden F.E.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Selahattin Duman'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve F.E.'nin yola savrulan eşyalarında inceleme gerçekleştirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan F.E.'nin arkadaşı ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan F.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı
Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı
Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı
Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı
Yaya geçidinde aracın çarptığı genç kız 40 metre öteye fırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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