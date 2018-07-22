Yavuzlu Köyünde Su Sevinci

Kilis'in Yavuzlu köyündeki su sıkıntısı sondaj vurularak çözüldü.

Kilis'e bağlı Belde iken nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köye dönüştürülen Kilis'in en büyük köyü olan Yavuzlu'da bir süredir su sıkıntısı çekiliyordu. İl Özel İdaresi tarafından su sorunun çözülmesi için 3 adet sondaj vuruldu. Ortalama saatte 70 ton civarında su sondajlardan temin edilecek. Sondajın bulunduğu yerden su deposuna 2 kilometrelik enerji ve isale hattı çekilerek, Yavuzlu köyüne kesintisiz su verilecek.

Yavuzlu köyüne giden Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Su Kanal Şube Müdürü Halil Nacaroğlu vatandaşlar ile bir araya gelerek, su sevinçlerine ortak oldular. - KİLİS