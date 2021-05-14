Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
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Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir aracın savrularak kayalıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir aracın savrularak kayalıklara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi kırsal Kekliktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kekliktepe Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru hareket halinde olan Vakkas Kaya (57) idaresindeki 27 ABG 541 plakalı aracın direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, önce savrularak kayalıklara çarptı, sonra da takla atarak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan sürücü Vakkas Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgede başka bir kaza olmaması için tedbir aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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