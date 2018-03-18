Yavuzeli'nde Çanakkale Zaferi Kutlandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Yavuzeli ilçesinde etkinliklerle Yavuzeli İmam Hatip Orta Okulu Bahçesindeki Atatürk büstüne Çelenk sunulması ile başladı. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Merkezinde düzenlenen programda saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından Yavuzeli Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülsüm Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Yavuzeli Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlı Çakmak, "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini Yavuzeli Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gölge oyunun izlenmesinin ardından Şehit Ali Çiftçi'nin yeğeni Nehir Çiftçi'nin "Önce Vatan" adlı şiirini okumasının ardından tüm katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Semanur Çelik " Mehmet Toprak Oldu" şiirini Müzik öğretmeni Çağrı Kavuş yönetiminde öğrencilerin seslendirdiği Gençlik Korosu dinlendi. Yavuzeli Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesinin düzenlemiş olduğu Kompozisyon yarışmasında birinci olan Mehmet Bozan'a ödülünü İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, okullar arası resim yarışmasında birinci olan Haci Sait Korkmaz İlkokulu öğrencisi İsmet Yılmaz'a ödülünü Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Ortaokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Fatma Koçyiğit'e ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık tarafından ödülleri verildi. Program sonunda günün anısına bir hatıra fotoğrafı çekildi. Ayrıca ilçe kaymakamlığının düzenlediği İlçe genelindeki şehit aileleri ve gazilere yönelik yemek programından sonra Rumkale tekne turu gezisi düzenlenerek son buldu. - GAZİANTEP