Yavuz Kalaycı kimdir? Doktor Yavuz Kalaycı nereli, kaç yaşında?
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Yavuz Kalaycı, Koronavirüs, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel

Yavuz Kalaycı kimdir? Doktor Yavuz Kalaycı nereli, kaç yaşında?

İstanbul Eyüpsultan'da Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim alan Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Dr. Yavuz Kalaycı kimdir? Yavuz Kalaycı hayatı...

20.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:02
Yavuz Kalaycı kimdir? Doktor Yavuz Kalaycı nereli, kaç yaşında?

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenler arasında sağlık personelleri de bulunuyor. Başarılı birçok sağlıkçı covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. İstanbul'da görev alan Yavuz Kalaycı da covid-19 yüzünden vefat etti. Aslen Karamanlı olan Yavuz Kalaycı kaç yaşındaydı? Yavuz Kalaycı hakkında detaylı bigi haberimizde.

YAVUZ KALAYCI KİMDİR?

Aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıyldı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

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