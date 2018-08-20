Yavuz Bingöl'ün Kızı Türkü Bingöl Dünya Evine Girdi
Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Mert Yüncü ile dünya evine girdi.
Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Sinem Bingöl, iş adamı Mert Yüncü ile dünya evine girdi. Kemer Country'de gerçekleşen düğüne sanat ve siyaset dünyasından ünlü isimler katıldı.
İLİŞKİLERİNİ NİKAHLA TAÇLANDIRDILAR
Şubat ayında nişanlanan Türkü Sinem Bingöl ve Mert Yüncü, yakın dostlarının katıldığı törenle güzel giden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
YAVUZ BİNGÖL SAHNE ALMIŞTI
Nişan töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da katılmıştı. Ankara'da yapılan isteme töreni sonrasında akşam nişan yapan çiftin nişanında Yavuz Bingöl sahne almıştı.
YORUMLAR (4)
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Ooo makara bakaracı da ordaymış. . Yavuz kardeş arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyim demiş birileri. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eski solcu , sapina kadar sagci, helalCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah mutlu etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Daha önce uzay üssünde mi yaşıyormuş, dünya evine girmiş.. Şuna evlendi deseniz olmaz mı yane.Cevap Yaz Yayından Kaldır