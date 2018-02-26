Yavuz Bingöl, Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Yavuz Bingöl, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'nın doğum günü kutladı
Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, olay açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Bingöl, Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü de es geçmedi.
"ALLAH UZUN ÖMÜR VERSİN"
Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf paylaşıp altına şu notu düştü: "Allah uzun ömür versin. Sağlıklı, mutlu, ülken ve milletinle sevdiklerinle beraber nice yıllar dilerİm sayın Cumhurbaşkanım."