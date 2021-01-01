Yavuz Bingöl'den eleştirilere cevap: Ayıp ettiler
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Yavuz Bingöl'den eleştirilere cevap: Ayıp ettiler

01.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:42
Yavuz Bingöl'den eleştirilere cevap: Ayıp ettiler

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminin çekimleri önceki gün tamamladı.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminin çekimleri önceki gün tamamladı. Yavuz Bingöl, Fikret Kuşkan, Ruhi Sarı, Mine Çayıroğlu, Murat Han, Atılay Uluışık, Yeniköy Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen son gün çekimde basın mensuplarını ağırladı.

Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl, rolü için bazı Arapça kelimeleri öğrendiğini açıklamasının ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi: "Sosyal medyada yazılanlar zıvanadan çıktı. Mehmet Akif'in ruhunu incittiler. Günümüzde yaşayan yakınlarını üzdüler.

Benim ne cahilliğim kaldı ne başka bir şeyim. Daha gösterime çıkmamış bir filmi bu kadar eleştirmek doğru değil. Filmdeki Arapça vurguların diksiyonunu nasıl doğru yaparım diye İlahiyat Fakültesi'nden bir hocaya danıştım.

Sanki Mehmet Akif'in vaazlarını Arapça verdiğini, Türkçe değil de Arapça konuştuğunu sanıyormuşum, bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler. Yapılan büyük haksızlık."

Büyük bir titizlikle çalıştık

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Fikret Kuşkan ise "Uydurulmuş ya da sonradan yazılmış bir hikayeyi anlatmıyoruz. Hepimiz çok büyük sorumluluk altına girdik. Büyük bir titizlikle çalıştım. Tarihi belgeleri tekrar tekrar okuyarak bir yol aldık" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kastamonu ve Konya'da kurulan setlerde çekilen film, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021'de vizyona girecek.

Kaynak: Hürriyet

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