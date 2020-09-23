Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu
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Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu

23.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:30

Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, şimdilerde Alzheimer hastası olan annesinin yıllar önceki videosunu izleyince gözyaşlarına hakim olamadı. Bingöl'ün gözyaşları karşısında zor anlar yaşayan Bayülgen ise programa ara verdi.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl Okan Bayülgen'in TV100'de yayınlanan Nokta isimli programına konuk oldu. Sorulara samimi yanıtlar veren Bingöl, annesinin yıllar öncesine ait bir videosunu izleyince duygusal anlar yaşadı.

"ANNEM EN SON BENİ UNUTTU"

Annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, zor anlar yaşadı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullandı. Konuşmakta güçlük çeken Bingöl, gözyaşlarına boğuldu.

Yavuz Bingöl'ün gözyaşlarına hakim olamadığını gören Okan Bayülgen ise canlı yayınlanan programa ara vererek reklama gitti.

Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu
Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu
Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (4)
YAKUP DİYE BİRİ: Allah sabırlar versin, ağlattı be!
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FERYAT: ANNESİNİ SEVMEYEN BİR KİŞİ TANIDIM
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MERT ÖREN: Sonuçta Anne. . . Kim olsa ağlar.
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