'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı (2)

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde barınağa götürmek için yavru sokak köpeklerini yakalayan belediye personeline, "Yavruları annelerinden ayırmayın" deyince komşusu İbrahim B.'nin şiddetine maruz kalan Ümmügülsüm Bayrak (16) ve ailesi, şikayetçi oldu.

'YAPTIĞIM ŞEYDEN GURUR DUYUYORUM'Yaptığı şeyden gurur duyduğunu belirten Ümmügülsüm Bayrak (16), "Mesajlar aldım. Beni susturmaya çalışıyorlar. Yaptığım şeyden gurur duyuyorum. İyi ki video çekip haberler için paylaşmışım. Bu ülkede ne bir hayvana ne de bir kadına şiddet uygulanamaz. Kendimle gurur duyuyorum" dedi. Anne Hatice Bayrak ise, "Kızım sabahlara kadar ağladı, tokadı sürekli hissettiğini söyledi. Gönül isterdi ki gelsin kapımıza bir hata yaptık diyerek özür dileseydi olayı kapatabilirdik. Dün, İsmail B. kızımı, elim kolum uzun ve seni mahkemeye veririm şeklinde tehdit etti. Ben bu kelimeye çok takıldım. Her şey videoda ortada" diye konuştu. Bayrak ailesinin avukatı Güneş Kılcı ise, "Arifiye'de 2 gün önce yaşanan olayda köpekler usulsüz olarak toplanmaya çalışılmış ve kamuoyunu bilgilendirmeye amacıyla video çeken genç kızımız karşı komşusu tarafından suratına tokat atılarak şiddete maruz kalmıştır. Devamında da 'Benim elim, kolum uzun. Seni dava ederim' gibi tehditler almaya devam etmiştir. Bu konuyla ilgili olarak şikayetimizi yaptık" diye konuştu.

Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği Sakarya İl Temsilcisi Betül Sakalısarı yapılanın suç olduğunu belirterek, "Öncelikle bu yapılan bir suç, çocuğa suç ve sokak canına bir suç. Türkiye yeterli tepkiyi gösterdi. Belediyeye özellikle sokak canlarını toplama ekiplerinde liyakatli kişilerin çalışması gerektiğini, hayvansever personelin bulunması gerektiğini kendilerine ilettik. Bunun için de tabi yasal suç duyurularında bulunacağız. Şiddet gösteren yaşlı amcayı da esefle kınıyorum. O yaşlı amcanın da gerekli cezayı alması için biz de yasal olarak suç duyurusunda bulunduk. Dün akşam da infial yaratan olayda gördüğümüz gibi anne ve bebekleri ayırarak sadece bebekleri alıp anneyi bırakması Hayvan Hakları Kanununa göre belediye suç işlemiştir. Maalesef o çocukların akıbeti de belli değil. Büyükşehir barınağına gitmemişler. Bizim gönüllülerimiz şu an Arifiye ormanlarında çocukların atıldığı yeri tespit etmeye çalışıyorlar. Muhtemelen o çocukların da birçoğu maalesef melek olmuştur. O yüzden bu olayı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ