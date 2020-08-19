Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı
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Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü sürücüsü Sercan Aksu: "Ben de çok mutluyum, sonuçta bunlar bir can" Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aracını durdurarak yoldaki yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü...

19.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:10

Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü sürücüsü Sercan Aksu:

"Ben de çok mutluyum, sonuçta bunlar bir can"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aracını durdurarak yoldaki yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı. Sürünün köpekleri kurtarma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke mevkii D-100 karayolu üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 530 hat numaralı Gebze otobüsü ile seyir halinde olan sürücü Sercan Aksu, yolda iki yavru köpeğin olduğunu görünce aracını durdurdu. Otobüsten inerek diğer şeritteki otomobili durduran Aksu, yavru köpekleri yol dışına çıkararak araç altında kalıp ölmekten kurtardı. Yavruları yol kenarına kurtaran otobüs sürücüsü ise o anları anlattı.

"Sonuçta bunlar can"

Yaklaşık 3 yıldır sürücü olarak görev yaptığını ve yavru köpekleri görünce emniyetli bir şekilde aracını durduğunu anlatan Aksu, "Geçtiğimiz Pazartesi günü 530 nolu İzmit-Gebze-Darıca hattında görev yapmaktaydım. 15.20'de İzmit Otogar'dan kalkışımı yaptım. Hereke mevkiinde 2 tane yavru köpeğin yolda olduğunu fark ettim. Aracımın emniyetini alarak yolcuların da can sağlığını düşünerek emniyetli bir şekilde aracımı durdurdum, araçtan indim. Daha sonra iki tane yavru köpeği emniyetli bir şekilde bariyerlerin dışına aldım. Sonuçta bunlar can. Kimse istemez. Benim yerimde kim olsa aynı şekilde yapardı. Kimse de ölmesini istemez" dedi.

"Yolcuların da tebriklerini, alkışlarını aldım"

Aracına döndüğünde yolcuların kendisini alkışladığını ifade eden Aksu, "Bariyerlerin dışına aldıktan sonra aracımın başına geldim. Yolcuların da tebriklerini, alkışlarını aldım. Güzel bir hareket yaptığımı söylediler. Daha sonra aracımı seyir haline çevirerek tekrar Gebze istikametine devam ettim. Daha sonra Gebze Garaj Vardiya Amirliğine bilgiyi verdim. Daha sonra Gebze Garaj amirimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Veteriner Müdürlüğünü arayarak bulundukları yerlerden köpeklerin alındığını söylediler. Bunun için de çok mutlu oldum. İşe girmeden önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark'ın verdiği eğitimlerin karşılığını bu şekilde vermeye çalıştım. Zaten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark'ın otobüsleri hayvan dostu olarak biliniyor. Araçlarımızda da mama taşıyoruz. Gerekirse kedi, köpek yolda gördüğümüzde araçlarımızı emniyetli bir şekilde park ederek, onları besliyoruz. Bu davranış çok güzel bir şey. Benim yerimde kim olsaydı aynısını yapardı. Ben de çok mutluyum, sonuçta bunlar bir can" diye konuştu.

Sürücü yavru köpekleri böyle kurtardı

Kahraman sürücünün yavru köpekleri kurtarma anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yavru köpekleri yolda gören sürücü Aksu, otobüsü durdurarak aracından iniyor. Yavru köpekleri yol dışına çıkaran sürücü daha sonra yoluna devam ediyor.

Yavru köpekleri ezilmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

Kaynak: İHA

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