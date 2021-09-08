Yavru kediler, köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 yavru kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü tespit edildi.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 yavru kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü tespit edildi.

Şebinkarahisar'ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta 5 Eylül'de ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Giresun Valisi Enver Ünlü de olayın takipçi olacaklarını duyurdu.

'KÖPEK DİŞİ İZLERİ TESPİT EDİLDİ'

Veteriner hekimler eşliğinde yapılan incelemede, kedilerin köpek saldırısı sonucu öldüğü ve birden fazla ısırığa bağlı olduğu tespit edildi. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, "Belediye olarak ihbarı aldığımız ilk andan itibaren tüm sorumlu kurumlarımız, güvenlik güçlerimiz ile olayı tüm hassasiyeti ile takip edip her delili değerlendirdik. Yapılan otopsi sonucunda, kedilerin vücudunda köpek dişi izleri tespit olunmuştur. Yavru kedilerin darbeye ya da ısırılmaya bağlı boyun kemiklerinde parçalı kırıklar oluşarak ölümün gerçekleştiği raporla beyan edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından günlerdir yapılan kamera kayıt incelemeleri ve takipler neticesinde şüphe arz edecek bir durum yoktur" dedi.

- Giresun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülsen Mutlu Akyol