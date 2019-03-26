Yattan Çalınan Picosso Tablosu 20 Yıl Sonra Amsterdam'da Bulundu

İSPANYOL ressam Pablo Picasso'nun, ünlü yapıtı Guernica'dan 1 yıl sonra, 1938 yılında yaptığı sevgilisi Dora Maar'ın portresi olan tablo, uzun süre evinde asılı kaldı. Ünlü ressamın yakınları tarafından New York Pace Galerisi'ne devredilen Buste de Femme, 1980'lerde Suudi iş adamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh tarafından satın alındı.

Sheikh'in yatının özel bir bölümünde kilitli olan tablo, 1999 yılında Fransa'nın Antibes kıyılarında çalındı. O zamanki değeri 4 milyon Euro olan tabloyu bulana, 400 bin Euro ödül vadedildi.

Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, 2015 yılında tablonun izini sürmeye başladı. Brand, bir süre sonra görüştüğü bir emlakçı sayesinde Picasso'nun kayıp tablosunun izini buldu.

YERALTI DÜNYASINDA DOLAŞMIŞ

Tablonun, sattığı bir taşınmaz karşılığı kendisine verildiğini söyleyen emlakçı, daha sonra çalıntı olduğunu öğrenmiş. Buste de Femme daha sonra 20 yıl boyunca düzenli olarak yeraltı dünyasında dolaşmış. Sonunda da polise gitmekten çekinen bir iş adamı tarafından satın alınmış. Hollanda ve Fransa polisi ile temasa geçen Brand, hırsızlık olayının zaman aşımına uğradığını, gönüllü olarak iadesi durumunda soruşturma açılmayacağı karşılığını almış.

TABLO BİR ÇOK AÇIDAN BENZERSİZ

Geçen Perşembe sabahı Arthur Brand'ın Amsterdam'daki evinin kapısı çalınmış ve 20 yıl önce çalınan tablo kendisine teslim edilmiş. Brand'a göre, uzun süre depolarda, otomobil bagajlarında dolaşan, borçlara karşılık teminat verilen tablo hafif yıpransa da, hala iyi durumda. Sanat dedektifine göre kurtarılan tablo, birçok açıdan benzersiz. Ünlü ressamın en sevdiği resimlerden biri olan çalışma, uzun yıllar evinde asılı kalmış. Picasso, sevgilisi Dora Maar'ın portresi olan tabloya imza atmamış ve hiçbir zaman satmamış.

EVİM BİR GECELİĞİNE EN ZENGİN EVLERDEN OLDU

Arthur Brand, kendisine teslim edilen tabloyu bir geceliğine evinin duvarına aşmış. Hollanda Televizyonu'na (NOS), bu anı, "Paha biçilmez" diye anlatan sanat dedektifi, "Kısa süreliğine de olsa evimi, Amsterdam'ın en pahalı evlerinden biri yaptı" dedi. Buste de Femme, ertesi günü sigorta şirketine devredildi. New York'tan gelen ABD'li sanat uzmanları, bulunan tablonun gerçek olduğunu onayladı. Tablonun, 4 milyon Euro tutarındaki sigorta bedelini ödemesi halinde Suudi işadamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh'e iade edileceği belirtiliyor.