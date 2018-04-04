Yatırımlarda "16 Yıllık Serüven" Vurgusu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, "Türkiye'deki devasa yatırımların hepsini 16 yıllık bir serüvene borçluyuz. Bunları unuttuğumuz ve hatırlamadığımız dakika asla önümüzü göremeyiz." dedi.

Orhan, Viranşehir Belediyesinin desteğiyle Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından Viranşehir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kardeşlik Akdimiz ve Kültürel Kodlarımızın Yeniden İnşası" konulu konferansa katıldı.

Van'ın bir köyünde dünyaya geldiğini anlatan Orhan, zor şartlarda eğitim hayatını sürdürdüğünü dile getirdi.

Orhan, her zaman çevresindekilere iyi örnek olabilme gayretinde olduğunu ifade etti.

Yarım bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatına 17 yıl sonra tekrar döndüğünü aktaran Orhan, kardeşleriyle Ankara'da üniversite okuduğunu kaydetti.

Türkiye'nin köklü bilgi ve birikime sahip ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Orhan, şöyle konuştu:

"Bugün çok güzel yollarda araba sürüyoruz. 5 yıldızlı hastanelerde tedavi oluyoruz. Hastalarımızın tıkır tıkır devlet paralarını ödeyip tedavi ediyor. Engellilerimize devlet tarafından bakılıyor, hiç kimseye muhtaç değiller. Devletin her kapısı bizlere açık. Bütün bunların bir serüveni var. Bu memleket 100 yıldır bir karanlık dönemin içerisindedir. Türkiye'deki devasa yatırımların hepsini 16 yıllık bir serüvene borçluyuz. Bunları unuttuğumuz ve hatırlamadığımız dakika asla önümüzü göremeyiz."

AK Parti Şanlıurfa Eski Milletvekili Abdulkerim Gök de konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Acı ve gözyaşının renginin olmadığını anlatan Gök, İslam dininde herkesin kardeş görüldüğünü sözlerine ekledi.