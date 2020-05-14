Yatırım uzmanı Altunç'tan salgın sonrası "Yeni dünya düzeninde Türkiye" analizi Türkiye'nin tanınmış yatırım uzmanlarından Kenan Altunç, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin yeni dünya düzeninde sonlar ve başlangıçlar dönemi olacağı, Türkiye'nin üretimde Avrupa'nın merkezi olacağını söyledi.

Türkiye'nin tanınmış yatırım uzmanlarından Kenan Altunç, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin yeni dünya düzeninde sonlar ve başlangıçlar dönemi olacağı, Türkiye'nin üretimde Avrupa'nın merkezi olacağını söyledi.

Altunç, salgın sonrası yaşanan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin akılcı hamleleri ile Avrupa'nın üretim üssü merkezi haline gelmeye başladığını kaydederek, " Günümüz iktisadi ortamı küresel markaların rekabet arenası haline gelmiş bulunmaktadır. Ticari ilişkiler, ortaklıklar, kazanımlar markaların etrafında kuruluyor ve eğer markalaşamamış durumdaysanız bu kıyasıya rekabette önemli bir aktör haline gelme ihtimaliniz oldukça düşük hale geliyor. Bu durum ülkeler içinde geçerli birçok ülke tarihiyle ve teknolojisiyle dünyada markalaşmış ve kazanç elde etmiştir. Bakıldığında bu yolda en çok kazanç sağlayan ülkeler arasında birinci sırada Çin Halk Cumhuriyeti geliyordu. Çin, ucuz iş gücü ve ucuz üretimle dünyada bir marka haline gelmiş birçok global markanın gıda, oyuncak, otomotiv sektörü, teknoloji, akıllı cihazlar endüstrisi ve havacılık üretiminin de ana merkezi olmuştu ve bu sayede Dünya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerin arasında yer alıyordu. Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs pandemisi ile artık Çin, virüsün de ana merkezi olarak anılıyor. Tüm dengelerin değiştiği dünyada ekonomik anlamda en büyük zararın ise Çin'de bekleniyor. Global markalara ürettiği ürünlerin bulaşıcı hastalık korkusu nedeniyle birçok ülke tarafından ihracatı yasaklanan ürünler listesinde yer alacak ve bu nedenle ekonomik olarak çöküş yaşaması kaçınılmazdır. Çin devletinin çöküş yaşaması ile global markalar üretim ihtiyaçlarını sağlaması için ana merkezlerini taşıyacak ülke arayışında ama ülkeler bu virüsün etkisinde halkına sağlık ekipmanı bile tedarik edemeyecek duruma geldiğini gördük. Pandeminin başından buyana uyguladığı önlemler ile dünyanın gıbta ile izlediği Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dünyanın süper güçleri ABD, İngiltere dahil olmak üzere onlarca ülkeye Hz .Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile sağlık ekipman yardım paketlerini yollamıştır. Tek bir hamleyle arayış peşinde olan global markalarının yüzünü Türkiye'ye çevirmiş yeni bir başlangıcın fitilini ateşlemiştir" dedi.

Dünyada yaşanan Covid-19 pandemisiyle aslında ne kadar yapay bir hayat yaşandığının da ortaya çıktığını anlatan Kenan Altunç, " Hayatı hep yukarıya doğru, gelişmeyi hep ileriye doğru olacak sandık ancak yanıldık. Yaşadığımız anı hep sıfır kabul ettik ve baş döndürücü bir hızla ileriye, yukarıya koştuk meğer aşağı doğru köklere dokunabilmekmiş hayat bizi mutlu ve güçlü yapanda buymuş onu öğrendik aslında. Hayatımızın en önemli vaktini harcayıp aldığımız markalı giysilerimizin,arabalarımızın ve takılarımızın aslında bir işe yaramadığını, milyonlarca para harcayarak aldığımız modern evlerimizin kapalı bir cezaevinden farksız olmadığını ve bahçeli tek katlı sobalı bir ev kadar eğlenceli olmadığını anladık. Dışardan aldığımız bir çok ürünü kendi elimizle daha sağlıklı yetiştire bileceğimiz anladık ve kısacası özgürlüğün ne anlama geldiğini anladık ve artık her şeyin sadece lüks bir hayat olmadığını inanıyorum ki artık ülkemizde sayısı her gecen gün artacak tek katlı sobalı evler ve içinde bir çok sebze ve meyvesi ekilen bahçelere olacak yani kısacası organik bir hayata yeniden merhaba diyeceğiz" ifadelerinde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA