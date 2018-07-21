Yataş Grup, Üsküp Ve Priştine'de İki Gün Arayla İki Yeni Mağaza Açtı

Üsküp'te Yataş Bedding, Priştine'de ise Enza Home markasıyla açılan mağazalarıyla Yataş Grup, yurtdışı mağaza sayısını 60'a çıkardı. Açılışlarda konuşan Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, 2018 sonuna kadar yurtdışındaki mağaza sayılarını 90'ın üzerine çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Yatak, ev tekstili ve mobilya sektöründe tüketicileri tasarım, kalite ve yenilikle buluşturan Yataş Grup, yurtdışındaki mağazalaşma atağını artan bir ivmeyle sürdürüyor. Bu çerçevede Yataş Grup, iki gün arayla önce Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yataş Bedding, ardından da Kosova'nın başkenti Priştine'de Enza Home mağazasını açtı. Açılan yeni mağazalarla birlikte Yataş Grup'un yurtdışı mağazalarının sayısı 60'a ulaştı.

Yataş Grup'un Makedonya'daki üçüncü mağazası olan Üsküp Yataş Bedding mağazasının açılış törenine Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, Makedonya Ticari Ataşesi Bünyamin Kutlu katıldı.

Üsküp'ün en önemli caddelerinden biri olan Orce Nikolov Caddesi'nde bulunan Yataş Bedding mağazası 160 metrekare bir alanda hizmet verecek. Mağazada, Yataş Bedding'in en kaliteli ve en sağlıklı uykuyu vadeden inovatif ürünleri yer alıyor.

Grubun Balkanlardaki 12'inci, Kosova Priştine'deki ilk mağazası olan yeni Enza Home mağazasının açılışına ise Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız'ın yanı sıra Kosova Ekonomi Bakanı Bedri Hamza, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Tamer Topaloğlu katıldı.

Priştine Karayolu üzerinde açılan Enza Home mağazası ise üç kattan oluşan 2 bin 100 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Açılışlarda konuşan Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, 2018 yılı sonuna kadar yurtdışı mağazalarının sayısını 90'ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: "Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Çin başta olmak 49 ülkeye ihracat yapıyoruz, büyüme stratejimiz doğrultusunda gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yeni mağazalar açmaya devam ediyoruz. Hedefimizde 24 saat ışıkları sönmeyen global bir marka olmak var. Geçen yılın sonunda dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality'ye dahil olduk. Turquality'den de aldığımız destekle dünya pazarlarında daha aktif bir şekilde yer alacağız. Bu çerçevede 2018 sonuna kadar yurtdışındaki mağaza sayımızı 90'ın üzerine çıkarmayı planlıyoruz."dedi.