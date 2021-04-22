Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü
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Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. ile Kamil Ç.'yi tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra jandarmaya teslim olan Nurettin G., karakoldaki sorgusunun ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. ile Kamil Ç.'yi tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra jandarmaya teslim olan Nurettin G., karakoldaki sorgusunun ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme, adaleti mi sağlayacaksın" diyen Nurettin G., daha sonra jandarma eşliğinde adliyeye götürüldü. Burada da gazetecilere tepki gösteren Nurettin G., "Ne yapabileceksiniz. Çekme. Adaleti mi savunacaksınız bana" diye bağırdı. Nurettin G.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü
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