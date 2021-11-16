Yatağan Belediyesi'nden "Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası"

YATAĞAN, MUĞLA (Bültenler) - Yatağan Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde çeşitli etkinliklerle andı.

Yatağan Spor Salonu'nda Yatağan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Yatağan Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva, iki gün sürdü.

Turnuvanın son gününde final müsabakaların sona ermesiyle kupa ve madalya töreni gerçekleştirildi.

Törene, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İlçe Genlik ve Spor Müdürü Kamuran Adalı, Türkiye Satranç Federasyonu Yatağan Temsilcisi Zühal Dilek, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Toksöz, gençlerin sportif faaliyetlerinin sürekli hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından turnuvada ilk üçe girenlere kupaları ve dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Tören, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İlçe Genlik ve Spor Müdürü Kamuran Adalı, Türkiye Satranç Federasyonu Yatağan Temsilcisi Zühal Dilek, sporcular ve ailelerin hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet