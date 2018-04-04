Yat İmalat Deposunda Yangın

Antalya'da yat imalat deposunda çıkan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele verildi.

Yangında üç işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın ardından yangına bölge içerisindeki itfaiye aracıyla müdahale ettiklerini söyledi.

Daha sonra Konyaaltı ve diğer itfaiyelerden yardım istediklerini dile getiren Gürses, "İlk aldığımız bilgiye göre, bölgemiz içerisindeki yat üretim tersanesinin içerisindeki bir maddenin, nedenini bilmediğimiz şekilde kıvılcım almasından dolayı yangın başladı." diye konuştu.

Yat üretiminde kullanılan malzemelerin yanıcı maddeler olduğunun vurgulayan Gürses, yangında hızlı şekilde tersanedeki bir yatın alev aldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Tersane içindeki yatların ve tersanenin bir kısmının hasar gördüğünü anlatan Gürses, şöyle konuştu:

"Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Bölgemizdeki diğer tersane ve binalara yangın sıçraması mevzu bahis değil. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını yapıyor. Sanırım birkaç saat daha soğutma çalışmaları devam edecek. Arkasından hasar tespit çalışmaları yapılacak. Şu anda herhangi bir tehlike kalmadı."

"Hasarların çok büyük olacağını tahmin etmiyorum"

Gürses, zarar gören yatların hepsinin sigortasının bulunduğunu, en büyük şanslarının can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

Zararın rakamsal değerinin henüz belli olmadığına dikkati çeken Gürses "Yatların değeri boyu, kullanılan malzeme, elektronik aksam ve motor kapasitesine göre değişir. Bu yatlar henüz imalat aşamasında olduğu için hasarların çok büyük olacağını tahmin etmiyorum çünkü birçok malzeme hemen dışarı çıkarıldı, kurtarıldı." dedi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yangın ihbarının ardından vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini dile getirdi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların ilk dakikadan itibaren titizlikle yürütüldüğünü anlatan Kısa, "18 itfaiye aracı, 60 personelle soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Yangının çıktığı firmada dumandan etkilenen işçilerden Şükrü Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depoda ahşap tekne yapımıyla uğraştıklarını söyledi.

Deponun çelik bölümünde çalışırken, ahşap bölümünde dumanların yükseldiğini gördüklerini belirten Erdoğan,"Oraya koştuk, yangına müdahale etmeye çalıştık ama bir şey yapamadık. Sonuç bu. İtfaiye ve ambulans geldi." ifadelerini kullandı.