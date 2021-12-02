Yasmin Erbil göğüs dekolteli pozunu paylaştı, anne ve babasından yorum gecikmedi - Haberler Magazin
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Yasmin Erbil göğüs dekolteli pozunu paylaştı, anne ve babasından yorum gecikmedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Cesur pozlarıyla her daim adından söz ettiren Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı. Erbil'in cesur paylaşımına anne Nergis Kumbasar ve baba Mehmet Ali Erbil'den kalp ve alev emojisiyle destek geldi.

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir takipçi kitlesi bulunan Erbil, göğüs dekolteli bir pozunu yayınladı.

ANNE VE BABADAN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 307 bin takipçisi bulunan Erbil, derin göğüs dekolteli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kızlarına her fırsatta destek olduklarını söyleyen anne Nergis Kumbasar ve baba Mehmet Ali Erbil, bu paylaşıma da sessiz kalamadı. Eski eşler, kızlarının paylaşımına kalp ve alev emojisi koyarak desteklerini gösterdi.

Yasmin Erbil göğüs dekolteli pozunu paylaştı, anne ve babasından yorum gecikmedi

YASMİN: BABAM GİBİ BİRİYLE EVLENMEM

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babası gibi bir erkekle evlenmek istemediği itirafıyla çok konuşulmuştu. Yasmin Erbil, ağır başlı bir erkekle evlenmek istediğini dile getirmişti.

Ecem Altan
Ecem Altan
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