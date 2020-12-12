Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı
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Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı

12.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yasmin Erbil'in kelebek emojisiyle yaptığı paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.

Oyuncu Nergis Kumbasar ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 243 bin takipçisi olan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yasmin'in kelebek emojisiyle yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı

MEHMET ALİ ERBİL, KIZININ DEKOLTESİNİ SANSÜRLEMİŞTİ

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 25 yaşına giren kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü kutlamıştı. Kızının pastasındaki mumları üflerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Erbil, Yasmin'in göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı.

Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:21:00. #1.14#
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