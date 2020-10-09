Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi
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Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi

09.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:50
Yasmin Erbil'den

Önceki akşam bir erkek arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen Yasmin Erbil, uzun süredir tedavi gören babasıyla ilgili soruya verdiği cevapla pes dedirtti.

Arnavutköy'de Uçankuş'un objektifine yakalanan Erbil, uzun zamandır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesinden dolayı 1 yılı aşkın süredir tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirilere "Ne yapalım, ölelim mi?" yanıtını verdi.

SORULARI TİYE ALDI

Geçtiğimiz gün fenomen Ali Biçim'le görüntülenen Yasmin Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüş ancak ikilinin iki yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sefer de başka bir erkekle görüntülenen Erbil, geçtiğimiz gün Ali Bey'le görüntülendiniz sorusuna "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" diyerek alaylı şekilde güldü.

Yasmin Erbil'den 'Baban hastayken geziyorsun' eleştirisine cevap: Ölelim mi

24 yaşındaki Yasmin Erbil, babası hastanede tedavi görürken cesur pozlar verdiği için de günlerce eleştirilmişti.

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