Yaşlıları Yardım Edeceklerine İnandıramadılar

Antalya'da bir grup lise öğrencisi 'pazar timi' oluşturarak yardım seferberliği başlattı. Salı pazarında yaşlılardan poşetlerini almakta zorlanan 6 öğrenci yardım etmek istediklerini uzun uzun anlatmak zorunda kaldı. Öğrenciler, uzun uğraşlar sonunda ikna edip poşetlerini taşıdıkları yaşlıları evlerinde de ziyaret edip ikram edilen çayları içti.

Milli Eğitim Bakanlığının " Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında Antalya Kepez ilçesi Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı proje salı pazarında başladı. Proje kapsamında oluşturulan pazar timi, salı pazarında yaşlıların poşetlerini taşımak istedi. Yaşlıların poşetlerini vermemek istememesi üzerine öğrenciler yaka kartları da olmasına rağmen uzun uzun yardım etmek istediklerini anlatmak zorunda kaldı. İkna ettikleri vatandaşların poşetlerini evlerine kadar taşıyan öğrenciler yaşlıları ziyaret edip ikram edilen çayları içti.

Proje koordinatörü Yusuf Kahraman, ilk başta hedeflerinin dezavantajlı insanlar olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar sürecek projede çok sayıda engelli, yaşlı ve hasta bireye ulaşmayı, onlarla iletişim kurarak bir parça da olsa günlük hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Kahraman, bu yardımlaşma seferberliğinin giderek büyümesi temennisinde bulundu.

"Projenin sosyal deney boyutunu da öne çıkaracağız"

Proje Danışmanı Rehber Koordinatör Tuncay Tek, kendilerini ve projelerini tanıtıp yardım etme dileklerini ilettikleri anda insanların direnç gösterdiğini söyledi. Bu dirence şaşırdıklarını belirten Tek, bu durumun kendilerinde ve öğrencilerde hayal kırıklığına sebep olsa da asla iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Proje sonuçlarını değerlendiren Okul Müdürü Hüseyin Kurnaz ise birbirlerine güvenmeyen bireylerin sağlıklı bir toplum oluşturamayacağını söyledi. Kurnaz, "Projemize devam ederken yardım taleplerimize direnç gösteren yaşlılarımızın istatistiklerini de ilgili kurumlar ile paylaşmayı düşünüyorum. Bu yüzden projenin sosyal deney boyutunu da öne çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Öğrencilere kahve ve meyve ikram etti

Necati Arslan (77) ve kızı Ziynet Arslan'ın (55) pazardan satın aldıkları sebze ve meyvelerini taşıyan 6 lise öğrencisinden İsmail Günay, oluşturdukları yardım timi ile adeta kendilerini mahallenin birer evladı gibi hissettiklerini ifade etti.

Ziynet Arslan ise kendilerine yardım eden öğretmen ve öğrencileri evine davet etti. Öğrencilere kahve ve meyve ikram eden Arslan, "Umarım bu proje dalga dalga yayılır, başka ihtiyaç sahipleri faydalanır, kaybettiğimiz değerler geri gelir" diyerek duygularını dile getirdi. - ANTALYA