Yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi. Yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri!

65 yaş ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Detaylar haberimizde.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.