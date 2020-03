Yaşlılar evden çıkmasın diye muhtar yemek yapıp, kapı kapı dağıtıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye muhtar yemek yapıp, kapı kapı dağıtıyor Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Çavdaroğlu Mahalle Muhtarı Şevket Yılmaz, mahallenin gençleri ile birlikte kapı kapı dolaşıp 65 üstü yaşlılara ve kısıtlaması bulunan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtarak bir vefa örneği sergiliyor.

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Çavdaroğlu Mahalle Muhtarı Şevket Yılmaz, mahallenin gençleri ile birlikte kapı kapı dolaşıp 65 üstü yaşlılara ve kısıtlaması bulunan ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtarak bir vefa örneği sergiliyor. Sosyal Vefa Destek ekiplerine de yardımcı olarak yaşlıların ihtiyaçlarını da karşılayan muhtar, 7'den 70'e herkesin takdirini topluyor.

Çavdaroğlu Mahallesi Muhtarı Şevket Yılmaz, büyük bir sosyal dayanışma örneği sergiliyor. Evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlara yemek dağıtan Muhtar Yılmaz, "Korona virüsünden dolayı yaşlılarımızın evden çıkma yasağı geldikten sonra düşündüm, ben bu yaşlılar için ne yapabilirim diye. Yemek dağıtmaya karar verdim. Ama 65 yaş üstü olup ihtiyaç sahibi olan kronik hastalığı olan, yanında çoluğu çocuğu olmayan, ihtiyaç sahibi olan herkese elimden geldiği kadar yemek dağıtmaya devam edeceğim. Bugün bir başlangıç yaptık. Çok şükür devam ediyor. Çok mutlu herkes. Bugün ben bu katkıyı sundum. Bir başlangıç yaptım. Bu etkinliği devam ettirmek isteyen mahallemizde olur, başka yerde zengin bir arkadaşlarımız varsa katkıda bulunurlarsa ben bu yemeği seve seve yaparak hem kendim de aşçıyım dağıtırım" şeklinde konuştu.

Uygulamadan mahalle sakinleri de memnun olurken, bazı yaşlılar muhtar Yılmaz'a teşekkür ederek, "Biz yapabiliyoruz evladım, üst komşunun kimsesi yok bizim yerimize onlara götür" diyerek Türk halkının dayanışmasını ortaya koyuyor.

Yemek yardımı sonrası Muhtar Yılmaz'a teşekkür eden genç Feyyaz Güngören, "65 yaş üstü yaşlılarımıza bugün böyle bir destek çıkmaya çalıştık Çavdaroğlu Mahallesi Muhtarı Şevket Yılmaz'la beraber. Onlar bizim her şeyimiz. Yaşlılardan bu zamana kadar kültürü, her şeyi onlardan öğrendik. Onların evde kalması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün desteklerimizi de vereceğiz. Yaşlılarımız evde kalsın" dedi.

Bir diğer mahalle sakini genç Semih Dede de yaşlı vatandaşlara yardım etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "65 yaş üstü hastalarımızın abilerimizin ablalarımızın annelerimizin evden çıkma yasakları oldukları için muhtarımız da bizden böyle bir şey rica etti. Biz de muhtarımıza yardım ediyoruz. Onların dualarını almak için. Evden çıkmasınlar evde kalsınlar" şeklinde konuştu.

