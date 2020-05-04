Yaşlı ve hasta bal üreticilerinin "kovan izni" sevinci
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Yaşlı ve hasta bal üreticilerinin "kovan izni" sevinci

Yaşlı ve hasta bal üreticilerinin 'kovan izni' sevinci
04.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:24

Türkiye'nin çam balı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Muğla'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılar, kendilerine verilen seyahat izninden memnun kaldı.

Türkiye'nin çam balı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Muğla'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılar, kendilerine verilen seyahat izninden memnun kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılar, haftanın belirli günlerinde kovanlarına bakabilmek için Muğla Valiliğine başvurdu. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla ilde kalanlara haftada 2 gün, il dışına çıkacaklar için haftada 3 gün seyahat izni verilen arıcılar, kovanlarına bakabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kovanlarını il dışına götürecek arıcılar ise sağlık raporu ile kaymakamlık ya da valiliklerden aldıkları seyahat izin belgeleriyle arılarını taşıyabiliyor.

"İnşallah bu sezon da bal hasadında bir düşüş yaşanmayacak"

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine, arıların rutin bakımlarının yapılabilmesi için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılara da haftada iki gün seyahat belgesi düzenlenebildiğini söyledi.

Türkiye'nin çam balı ihtiyacının yüzde 80'inin Muğla'dan karşılandığını vurgulayan Civelek, arıcıların mağdur olmaması ve rutin bakımların yapılabilmesi için düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına arıcıların da uyduğunu söyledi.

Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu hatırlatan Şahin, arı varlığı ve bal üretiminde Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında önemli konuma sahip olduğuna işaret etti.

Şahin, Türkiye'de 70 bin ailenin arıcılıkla geçimini sağladığını belirtti. Türkiye'de 8 milyon arı kovanının olduğuna dikkati çeken Şahin, "Arıların bu dönemde bal hasadı için geliştirilmesi ve kovanların temizlenmesi gerek. Arıcılarımıza verilen özel izinler hepimizi mutlu etti. İnşallah bu sezonda bal hasadında bir düşüş yaşanmayacak." dedi.

"Arılarımızı taşımamız için verilen süre yeterli"

Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde gezginci arıcılık yapan Selim Kılıç ise eylülde çam balı hasadı yapmak için Ordu'dan Muğla'ya geldiğini, iyi ürün aldığını söyledi.

Hasadın ardından bu dönemde arılarını geliştirip Doğu Anadolu Bölgesine göç edeceğine değinen Kılıç, "Bu dönem arıcılar için çok önemli. Şu an arılar gelişim aşamasında olduğu için bala hazırlıyoruz. Arıcılar için verilen özel izinler bizi çok mutlu etti çünkü Muğla'dan çıkıp bal hasadı için başka bölgeye gideceğim. Bu Türkiye'deki tüm arıcılar için çok önemliydi." diye konuştu.

Kılıç, hazirandan itibaren ilk bal hasadını yapmayı planladıklarını, bölge bölge gezerek ülke için üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ortaca ilçesinde arıcılık yapan 65 yaşındaki Sabri Akkır ise bahar döneminde arıların bakımını yaptıklarını, bu nedenle haftada birkaç kez kovanları kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

Sahildeki arıcıların bu dönemde kovanlarını yaylalara götürdüğünü aktaran Akkır, "Arıları Muğla'dan farklı illere götürmemiz gerekiyor. Pandemi nedeniyle il dışına çıkmamız için üç gün müsaade verildi. Arılarımızı taşımamız için verilen süre yeterli. Böylece bal üretimini önü açık tutuldu. Allah verdiği sürece bal almaya devam ederiz." dedi.

Yaşlı ve hasta bal üreticilerinin 'kovan izni' sevinci

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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