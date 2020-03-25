Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel

Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde ziyaret edilen yaşlı çiftin söyledikleri, paylaşım rekoru kırdı. Kendilerini ziyaret eden jandarma ekiplerinden herhangi bir talepte bulunmayan yaşlı teyzenin ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.

25.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:13

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzeri yaşlılar için getirdiği sokağa çıkma yasağı kapsamında kolluk kuvvetleri, evlerinden çıkmayanların yardımına koşuyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, yaşlı çifti ziyaret eden jandarma ekipleri, çiftin bir ihtiyaçlarını olup olmadığını sordu.

"VALLAHİ GÜCENİRİM"

Herhangi bir talepte bulunmayan yaşlı teyze, jandarmadan tekrar kendilerini ziyaret etmelerini isteyerek, "Evi de öğrendiniz, vallahi gücenirim" dedi.

Yaşlı teyzenin ifadeleri, izleyenleri duygulandırdı.

EVLERİNİZDE KALIN

Evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişi talebini, jandarma ekipleri karşıladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu zamana kadar bizler sizlerin sözünü dinledik, şimdi sıra sizde. Lütfen sizler de bu seferlik bizim sözümüzü dinleyin ve evlerinizde kalın. Bu zorlu süreçte bizleri dinleyen ve evlerinden ayrılmayan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

Haberin Videosu:

Kapısına ihtiyacını sormak için giden ekiplere 'Tek isteğimiz sağlığınız' diyen yaşlı teyze

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Haberler
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi Haberler
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Yalın James Bond Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 21:25:00. #1.15#
title