Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı
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Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta - Haberler | Yerel

Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı Sinop'ta yaşlı nüfusun yüzde 90'ına korona virüs aşısı yapıldı.

Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı

SİNOP - Sinop'ta yaşlı nüfusun yüzde 90'ına korona virüs aşısı yapıldı.

Aşılama oranı en yüksek 10 il arasında yer alan Sinop'ta aşılama süreci hızla devam ediyor. Toplam 216 bin 460 nüfusa sahip kentte İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil ekiplerce organize sanayi bölgelerinde Kovid-19 aşısı uygulaması sürdürülüyor. Mobil ekiplerin kent genelindeki tüm fabrikalarda aşılama faaliyetlerini sürdürüyor. Kentte yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı. Toplamda ilde 163 bin doz aşı yapıldı. Bunların 101 bini birinci doz, 62 bini de ikinci doz oluşturuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Toplamda ilimizde 163 bin doz aşı yaptık bugüne kadar. Bunların 101 bini birinci doz, 62 bini de ikinci doz. Bu da hızlı devam ediyor. İlimizde 15 binden fazla günlük aşı kapasitemiz var, randevu kapasitesi. Bunların günlük 3 bin, 4 bin, 2 bin 500 gününe göre aşılama faaliyetlerini yürütüyoruz. Hızlı bir şekilde aşılama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri çok yoğun. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 90'ını aşıladık. Aşı konusunda çok iyi ilerliyoruz" dedi.

Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı
Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı
Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı
Yaşlı nüfusun yüzde 90'ı aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta

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