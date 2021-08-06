Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi
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Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi

Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Düzce'den gönüllü gelen Faruk-Fatma Bulut çiftinin, bebek müjdesini de aldıkları kentte 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı sırtta taşırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Düzce'den gönüllü gelen Faruk-Fatma Bulut çiftinin, bebek müjdesini de aldıkları kentte 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı sırtta taşırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

Milas'ta 6 gün önce başlayan orman yangınına karşı görevliler ve vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllüler de canla başla mücadele ediyor.

O gönüllüler arasında Düzce'de yaşayan acil tıp teknisyenleri Faruk-Fatma Bulut çifti de yangını duyar duymaz, "Faydamız olur" düşüncesiyle afet koordinasyon merkezine başvurdu.

Yangın bölgesinde çalışırken bebeklerinin olacağını da öğrenen çift, orman yangınının yerleşim yerlerine ulaşması üzerine tedbiren tahliye edilmesine karar verilen Akçakaya Mahallesi'ne hareket etti.

Burada yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı sırtına alan Faruk Bulut ile yanında bulunan eşinin fotoğrafı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından "Milas'ın Akçakaya köyünün tedbiren tahliyesine karar verilince, köyde yaşayan ve yürümekte güçlük çeken Ayşe nine, ekiplerimiz tarafından evinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı." notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraf, çok sayıda kişi tarafından beğeni aldı

"Bu müjde bizi daha da güçlü kıldı"

Faruk Bulut, AA muhabirine, daha önce de afet bölgelerinde çalıştığı eşiyle görev yapmanın kendisine farklı bir güç kattığını söyledi.

İnsanların yaşadığı üzüntüyü hissettiklerini, görevlerini en iyi şekilde yapmak için çaba gösterdiklerini anlatan Bulut, "Afetin bitmesini istiyoruz. Alevlerin sardığı bir köyümüzde teyzemizin yaşlı ve felçli olduğu bildirildi, hemen bölgeye ulaştık. Teyzemizi kurtararak, güvenli bölgeye sevkini sağladık. Çok mutluyuz. Eşimin hamile olduğunu burada öğrendik. Bir an olsun gitmeyi düşünmedik. Bebek müjdesi bizi daha da güçlü kıldı, moral verdi. Görevimizin başındayız. İnsanlarımıza yardım etmeye, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özveriyle çalışıyorlar

Fatma Bulut da eşi ve ekip arkadaşlarıyla yangın bölgesinde çalışmaktan, yaraları sarmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Hamile olmasının kendisi için de sürpriz olduğunu vurgulayan Bulut, "Buraya gelişimizin üçüncü gününde hamile olduğumu öğrendim. Çok heyecanlandım. Bu müjdeyle, büyük bir sevinç yaşadık. Eşimle, ekibimizle görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi
Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi
Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi
Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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