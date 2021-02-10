Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı
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Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı

10.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:03

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, kapağı birkaç gün önce hırsızlar tarafından çalındığı öğrenilen rögarın içine düştü. O anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesi 257/1 Sokak'taki rögarın kapağı, 4 gün önce 2 hırsız tarafından çalındı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, açık durumdaki rögarı emniyet şeridiyle çevirdi. Dün sabah sokakta yürüyen Perihan E, etrafında çöpler bulunan rögarın açık olduğunu fark etmeyerek içine düştü.

KADININ SESİNİ İŞE GİDEN VATANDAŞ DUYDU

Sabah olmasından dolayı Perihan E, bir müddet rögarın içinde kalırken, işe giden bir vatandaş sesini duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelenler tarafından çıkarılan Perihan E'ye yapılan ilk müdahalede ayağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Perihan E, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen iki olay da güvenlik kameralarınca kaydedildi. İlk görüntülerde 2 kişinin rögar kapağını kaldırıp götürdüğü görülürken, diğer görüntüde de Perihan E'nin rögara düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MERT: diyaliz aracıda iyi yerde durmuş memlektin haline bak
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