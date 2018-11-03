Yaşlı Çiftin İmdadına Başkan Çamyar Yetişti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Süleyman ve Zehra Mutu çiftinin imdadına Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yetişti.

Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan Mutu çiftinin evlerinin çatısı akıyor, ısınacak sobaları bulunmuyor. Yaşlı çiftin durumunu haber alan Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, eve gelerek incelemelerde bulundu. Evin görüntüsü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Süleyman amcamız ve Zehra teyzemizin evi gerçekten içler acısı. Evin çatısından akan sular ev içerisinde kötü kokuya neden olmuş. İçeride bulunan bütün eşyalar yenilenecek ve Ünye Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Sadece belediye olarak değil, insani olarak da Zehra ve Süleyman amcamızın eksikliklerini giderilecek" dedi.

"Çocuklarımın durumu yok"

Evin içerisinde eşiyle beraber yaşayan 90 yaşındaki Zehra Mutu, "Eşimle beraber ben burada kalıyorum. Beş tane çocuğum var. Biri öğretmen ve diğerleri çalışıyor. Çocuklarım bu durumu biliyor ancak bana yardım edecek durumları olmadığından onlara da bir şey diyemiyorum" dedi.

Bakım aylığı araştırılacak

Evinin perişanlığın gözler önünde olan Zehra ve Süleyman çiftinin almış olduğu bakım aylığının araştırılacağını söyleyen Başkan Çamyar, "Süleyman amcamızın ve Zehra teyzemizin almış olduğu bakım aylığı araştırılacak. Devletin gösterdiği şefkat elinin eve ulaşmadığını görüyoruz. Bu konuyu araştırıp gerekeni yapacak ve ailemizin yeni bir ortama kavuşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Ahmet Çamyar'ın evlerinin onarılacağı sözü üzerine yaşlı çift duygulu anlar yaşadı. - ORDU